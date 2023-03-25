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أمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة

الحالة الممطرة الـ 15 تبدأ اليوم بعدة مناطق

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ صباحاً
الحالة الممطرة الـ 15 تبدأ اليوم بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، بداية الحالة الممطرة الـ 15 بأمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة تشمل أجزاء من مناطق تبوك والشمالية والجوف وحائل وأجزاء من المدينة والرياض، تمتد إلى أجزاء من الباحة ومكة وعسير ونجران واليمن.

وأضاف الحصيني أنه من المتوقع غزارة الأمطار على سواحل تبوك الشمالية الغربية، وكذلك اليمن تسبقها رياح نشطة.

معدل أعلى للأمطار

وفي وقت سابق، قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار أعلى من العام الماضي خلال شهر رمضان على معظم مناطق المملكة.

وتوقع العقيل خلال مداخلة هاتفية مع “قناة الإخبارية”، استمرار موجة الأمطار على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن تقرير الأرصاد بشأن الحالة المناخية لفصل الربيع الذي يشمل شهري مارس وإبريل أوضح ذلك.

وتابع: لا تزال المؤشرات الأولية تدل على أن هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، في مثل هذا الوقت.

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