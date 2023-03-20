الحج: لا يلزم حجز تصريح للصلاة بالحرمين في العشر الأواخر من رمضان

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، أن الصلاة بالحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لا يلزمها وجود تصريح.

وذكرت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات أحد المتابعين بشأن التصريح خلال هذه الأيام، أنه لا يلزم حجز تصريح لأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

في السياق ذاته، أوضحت وزارة الحج، أنه لأداء العمرة أو زيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق (نسك) أو تطبيق (توكلنا)، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.