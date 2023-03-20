الحج: لا يلزم حجز تصريح للصلاة بالحرمين في العشر الأواخر من رمضان

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا النيادي يحضر القهوة في الفضاء إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض وظائف شاغرة لدى شركة معادن
أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، أن الصلاة بالحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لا يلزمها وجود تصريح.
وذكرت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات أحد المتابعين بشأن التصريح خلال هذه الأيام، أنه لا يلزم حجز تصريح لأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.
في السياق ذاته، أوضحت وزارة الحج، أنه لأداء العمرة أو زيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق (نسك) أو تطبيق (توكلنا)، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.