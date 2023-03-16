الحقيقة الكاملة وراء تأجيل مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك

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كشفت تقارير إعلامية حقيقة ما تردد حول وجود رغبة لتأجيل مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، والمقرر إقامتها يوم 23 إبريل المقبل.
مصدر رسمي في #الهلال لـ #ملعب_SBC:
غير صحيح ما ذكر عن وجود تأجيل لمباراة #الهلال و #الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك. #قناة_SBC
— #ملعب_SBC (@sbcsport) March 15, 2023
وسيلعب الهلال ضد الاتحاد في دور نصف النهائي، قبل 6 أيام من خوض الهلال لذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 إبريل ضد نادي أوراوا الياباني في الرياض.
وكشف برنامج ملعب SBC عبر حسابه في “تويتر” أن مصدر رسمي في الهلال كشف للبرنامج أن الكلاسيكو أمام الاتحاد لن يتم تأجيله وسيقام في موعده يوم 23 إبريل.
وكان نادي الهلال تأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الفتح بنتيجة 3/ 1، بينما تأهل الاتحاد بعد فوزه على نادي الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية.