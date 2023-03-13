قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم الاثنين، إن الوزارة ركزت في أنسنة المدن على رفع جودة الحياة ضمن برنامج التحول الوطني.

فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: ركزنا في أنسنة المدن على رفع جودة الحياة ضمن برنامج التحول الوطني #واقع_نعيشه#الإخبارية pic.twitter.com/BbO9w041pt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023

أفضل 17 اقتصاداً

وأوضح الحقيل خلال حديثه في ملتقى التحول الوطني تحت عنوان “واقع نعيشه”، أن المملكة حاليًا ضمن أفضل 17 اقتصاداً حول العالم متمنيًا الوصول لأفضل 15 اقتصادًا، في إطار برامجهم لتمكين 100 مليون زائر بحلول 2030، بالإضافة لوجود 3 مدن تعد ضمن أفضل 100 مدن عالمية من حيث جودة الحياة.

أنسنة المدن

وأشار الحقيل إلى أنهم يركزون في أنسنة المدن ضمن برنامج التحول الوطني، على رفع المعايير التخطيطية اللازمة لتوجيه التنمية الحضارية للمدن، ورفع خدمات وجودة البنية التحتية ومواجهة تمدد التوسع الجغرافي، فضلا عن تحسين ورقمنة الخدمات الحكومية في القطاع البلدي، لتقليل الخدمات التي تتطلب زيارات فعلية للأمانات حيث بلغت نسبة الزيارات اليوم لنحو 5% فقط عما كانت عليه في السابق من خلال أتمتة كثير من الخدمات.

برنامج التحول الوطني

يعد برنامج التحول الوطني أكبر برامج تحقيق الرؤية من ناحية عدد الأهداف الاستراتيجية المُسندة إليه، بـ34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96، تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية.

وتتركز تلك الأهداف في تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.