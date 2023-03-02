Icon

11 دقيقة مشي يوميًا تُغير حياتك للأفضل Icon كواليس رفض لاتسيو التعاقد مع Cristiano Ronaldo Icon نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء محمد السعد Icon السجن 13 عامًا لباحثة مصرية عذبت نجلها وأجبرته على التسول Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى سامرف Icon الطائي يواصل تألقه ضد الفتح Icon موسونا الهداف التاريخي للطائي بدوري روشن Icon 4 عوامل تؤثر على قيمة المعاش من دفعة لأخرى Icon انتقادات إسرائيلية للبرازيل بعد رسو سفينتين إيرانيتين Icon الطائي يخطف فوزًا قاتلًا ضد الفتح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خاصة بالإسكان والاقتصاد الدائري والأمن

الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين شركات سعودية وفنلندية

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين شركات سعودية وفنلندية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رعى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الخميس، توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وذلك خلال زيارته لجمهورية فنلندا، والتي التقى خلالها بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين فيها.

وحضر الحقيل ملتقى الأعمال السعودي الفنلندي والذي عقد في مقر Business Finland التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين وذلك في إطار تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.

وأبرمت الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركتي Oivan Group Oy و Wapice Oy بهدف التعاون في تطوير مفاهيم تقنيات المدن الذكية، وتقنيات إنترنت الأشياء، وتقنيات تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المشتركة، حيث مثّل الوطنية للإسكان في توقيع مذكرة التفاهم مدير عام الحلول الرقمية في قطاع الحلول المهندس مروان بن ناصر الزامل.

توقيع اتفاقيات

كما شهد الحقيل توقيع عددًا من الاتفاقيات بين عدد من الشركات السعودية والفنلندية في مجالات الإسكان، والحلول الهندسية والخدمات التقنية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى اتفاقيات في الاقتصاد الدائري والأمن والسلامة والخدمات اللوجستية والأنظمة البيئية.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان زار صباح اليوم برفقة ممثلين عن قطاع الأعمال السعودي جامعة متروبوليا الفنلندية للعلوم التطبيقية، حيث شهد تحت رعاية Business Finland عروضًا لممثلي شركات فنلندية متخصصة في تقنيات البناء الحديث، واطلع على تجارب الجامعة وآخر الدراسات المقدمة في هذا المجال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب
السعودية اليوم

أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب

السعودية اليوم
شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل فوات الأوان
العالم

شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل...

العالم
موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق أثناء الاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق...

السعودية اليوم
ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق
السعودية اليوم

ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف...

السعودية اليوم
12 طريقة لتقليل مصروفاتك
السعودية اليوم

12 طريقة لتقليل مصروفاتك

السعودية اليوم
فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة...

السعودية اليوم
أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا
العالم

أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو...

العالم