الحياة الفطرية تسيطر على فهد صياد وذئب عربي وثعبان أصلة بعد ضبطتها بحوزة مواطن

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سيطر فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على فهد صياد وذئب عربي وأصلة بعد أن ضبطتهم الجهات الأمنية بحوزة مواطن.
ولفت المركز الوطني للحياة الفطرية على الحساب الرسمي بموقع تويتر، إلى أنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم ونقلهم إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.
ونشر المركز لقطات مصورة خلال عمليات السيطرة على الحيوانات.