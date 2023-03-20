الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي في ‫عمّان‬

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استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مساء الاثنين، السفير الإسرائيلي في عمّان.
جاء الاستدعاء في أعقاب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية استخدام وزير المالية الإسرائيلي لخريطة لحدود بلاده تضم حدود مملكة الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأنكر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في خطاب ألقاه يوم الأحد الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، تصريحات المثيرة للجدل بشأن الفلسطينيين.
وأثار الوزير الإسرائيلي ضجة واسعة على خلفية تصريحاته التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني وزعم بأن ذلك الشعب اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة، وطالب بمحو بلدة حوارة في نابلس.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني تحريضية ومرفوضة لما تحمله من إيماءات عنصرية، وفق حساب السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الوزارة عبر تويتر.