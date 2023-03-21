الخارجية الأردنية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف تحريضية

طالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إسرائيل بـ التأكيد أن تصريحات وزير المالية لا تمثل موقفها، مدينًا التصريحات التي وصفها بـ التحريضية لوزير إسرائيلي عنصري.

سبب الأزمة

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد ألقى خطابًا في باريس، الأحد الماضي، قال فيه إن فكرة الشعب الفلسطيني مصطنعة: “لا وجود لشيء اسمه شعب فلسطيني، لا يوجد تاريخ فلسطيني، ولا لغة فلسطينية”.

وتحدث الوزير من خلف منصة ملفوفة بما بدت أنها صورة تظهر خريطة لإسرائيل، تضم الضفة الغربية وغزة والأردن، مما أثار احتجاج السلطات الأردنية التي بدورها استدعت السفير الإسرائيلي.

تصريحات وزير الخارجية

وقال أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي: “مسؤولون إسرائيليون أكدوا التزامهم باحترام حدودنا وباتفاقية السلام”.

وأضاف: “على الحكومة الإسرائيلية التأكيد أن تصريحات الوزير لا تمثل موقفها”. وتابع “يجب العودة إلى مفاوضات سلام تقود لحل الدولتين”.

تطمينات إسرائيلية

ونقلت وكالة أنباء رويترز، عن مصدر أردني مسؤول، قوله الثلاثاء، إن “المملكة تلقت تطمينات إسرائيلية بأن سلوك وزير المالية لا يمثل موقفها”.

وأكد المصدر أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أشاروا إلى رفضهم لتصرف سموتريتش، واحترامهم حدود الأردن ومعاهدة السلام الموقعة مع المملكة.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، استدعت السفير الإسرائيلي في ‫عمّان. ووصفت الوزارة في بيان، ظهور سموتريتش وأمامه تلك الصورة بتصرف تحريضي أرعن، وخرق للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.