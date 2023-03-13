الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع السعودية نتيجة مساعٍ دبلوماسية لعام ونصف

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله حفر الباطن تحتفي بتخريج 250 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الاتفاق على استئناف العلاقات مع السعودية هو نتيجة مساع دبلوماسية استمرت لعام ونصف.
وأوضحت الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز بالعربي، أنه تتم مناقشة عقد لقاء بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وكشفت الخارجية الإيرانية، أن العراق وعُمان لعبتا دورًا إيجابيًا عبر استضافة 8 مراحل من المباحثات لإعادة العلاقات مع الجانب السعودي.
ونوهت إلى أن هناك اتفاقاً مكتوباً بشأن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وأنه سيتم خلال الشهرين القادمين تبادل فتح السفارات في طهران و الرياض والقنصليات في مشهد وجدة.
من جهته،أكد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، في تصريحات سابقة أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار.
وأوضح وزير الخارجية، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن ذلك يأتي حرصًا من المملكة على تكريس الحلول السياسي في المنطقة، لافتًا إلى أن المنطقة يجمعها مصير واحد وقواسم مشتركة تجعل من الضرورة أن تتشاركها الدول معاً لبناء نموذج للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوب المنطقة.
سلطان ابو رعد العريضي
جهود موفقه أثمرت نتائج طيبه في القادم من الأيام تنعم بها البلدين حكومة وشعبا ناهيك عن الدول المجاورةبل العالم أجمع!!