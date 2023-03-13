الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع السعودية نتيجة مساعٍ دبلوماسية لعام ونصف

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الاتفاق على استئناف العلاقات مع السعودية هو نتيجة مساع دبلوماسية استمرت لعام ونصف.

لقاء وزيري الخارجية

وأوضحت الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز بالعربي، أنه تتم مناقشة عقد لقاء بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وكشفت الخارجية الإيرانية، أن العراق وعُمان لعبتا دورًا إيجابيًا عبر استضافة 8 مراحل من المباحثات لإعادة العلاقات مع الجانب السعودي.

تبادل السجناء

ونوهت إلى أن هناك اتفاقاً مكتوباً بشأن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وأنه سيتم خلال الشهرين القادمين تبادل فتح السفارات في طهران و الرياض والقنصليات في مشهد وجدة.

رؤية المملكة

من جهته،أكد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، في تصريحات سابقة أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار.

وأوضح وزير الخارجية، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن ذلك يأتي حرصًا من المملكة على تكريس الحلول السياسي في المنطقة، لافتًا إلى أن المنطقة يجمعها مصير واحد وقواسم مشتركة تجعل من الضرورة أن تتشاركها الدول معاً لبناء نموذج للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوب المنطقة.