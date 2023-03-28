الخارجية العراقية تسحب القائم بالأعمال في البحرين

وجهت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين الى مركز الوزارة.

سحب القائم بالأعمال

وحسب شبكة “السومرية” العراقية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وجه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد.

يأتي هذا الإجراء تعزيزًا للمكانة الدبلوماسية للعراق التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية.

استدعاء المسؤول العراقي

وكانت الخارجية البحرينية استدعت في وقت سابق، القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين، مؤيد عمر عبد الرحمن، وأخطرته ببالغ أسفها واستيائها “لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية”.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “بنا”، أبلغ الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرًا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين، باعتباره تدخلاً مرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.وقام وزير الخارجية بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.