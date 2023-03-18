الخارجية المصرية: أرضية صلبة لعودة العلاقات مع تركيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك أرضية صلبة لعودة العلاقات لطبيعتها مع تركيا.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة ممتدة وتاريخية.

مباحثات القاهرة

وأوضح شكري أنه أجرى مع نظيره التركي مباحثات مهمة وشفافة، مشيراً إلى مناقشة مسألة التطبيع الكامل للعلاقات مع تركيا.

وعبر عن أمله في استمرار التواصل والتنسيق مع تركيا، لافتاً إلى أنه بحث مع نظيره التركي العمل على استعادة العلاقات على مستوى السفراء.

تحسين العلاقات الثنائية

وأكد وزير خارجية مصر أن العلاقات الاقتصادية مع تركيا لم تتأثر رغم الفتور بين الجانبين، لافتاً إلى السعي لاستكشاف مجالات تعاون جديدة مع تركيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، إن زيارته للقاهرة هدفها تحسين العلاقات الثنائية، مؤكداً أنه يتطلع لزيارة نظيره المصري إلى تركيا مجدداً.

علاقة تاريخية مع مصر

وأضاف أن مصر كانت من أولى الدول التي وقفت مع بلاده في كارثة الزلزال، لافتاً إلى أن العلاقة بين تركيا ومصر تاريخية ويجب تعزيزها.

وأشار إلى أنه يعمل مع نظيره المصري على تسهيل عقد لقاء بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.

وقال وزير الخارجية التركي، إنه اعتبارًا من الآن ستتخذ أنقرة خطوات لعودة العلاقات لطبيعتها مع مصر، لافتاً إلى التعاون مع مصر في عدة قضايا إقليمية.