الخبز الأسمر والحبوب الكاملة يعززان صحة الأطفال

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نصحت هيئة الغذاء والدواء بـ تعويد الطفل على منتجات الخبز الأسمر أو الحبوب الكاملة لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.
وقالت الهيئة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، إن تعويد الطفل على منتجات الخبز الأسمر أو الحبوب الكاملة يساهم في تعزيز صحة الأمعاء، والشعور بالشبع.
وأوضحت الهيئة مدة تخزين الخبز واللفائف المخبوزة تجاريًا، حيث قالت، إنه يتم تخزينها في درجة حرارة الغرفة لمدة من 2 – 4 أيام، وفي الثلاجة لمدة 7-14 يومًا، أما الفريزر لمدة تصل إلى 3 أشهر.
ولفتت الهيئة إلى أنه يجب التأكد من أن درجة حرارة الحفظ ثابتة طيلة فترة التبريد أو التجميد.