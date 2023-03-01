الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف إدارية

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف للوظائف الإدارية (ثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مشغل سنترال.

– منسق إداري.

– مراقب مواد.

– أمين مستودع.

– أمين عهدة.

– أخصائي عقود.

– أخصائي قانوني.

– مسئول منافسات.

– أمين صندوق.

– مأمور ملفات.

– مدخل بيانات.

– سكرتير.

– أخصائي إدارة المشاريع الإستراتيجية

– مراقب مخزون.

– أخصائي إدارة صحية ومستشفيات.

– مطور وسائط متعددة.

– عامل/ عاملة.

– محلل أعمال.

– مبرمج كمبيوتر.

– مطور / مبرمج.

– مشغل كمبيوتر.

– مدير تطبيقات.

– مدير مكتب.

– معلم منهج بريطاني علوم.

– معلم منهج بريطاني صف استقبال.

– معلم منهج بريطاني المرحلة الابتدائية.

– مدير مكتب تنفيذ الاستراتيجية.

– مأمور قطع غيار ومواد الطائرات.

– رئيس قسم الأداء والتميز المؤسسي.

أماكن العمل:

– مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

– مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.

– مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.

– إدارة الإخلاء الطبي الجوي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا