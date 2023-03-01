الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف إدارية

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف للوظائف الإدارية (ثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مشغل سنترال.
– منسق إداري.
– مراقب مواد.
– أمين مستودع.
– أمين عهدة.
– أخصائي عقود.
– أخصائي قانوني.
– مسئول منافسات.
– أمين صندوق.
– مأمور ملفات.
– مدخل بيانات.
– سكرتير.
– أخصائي إدارة المشاريع الإستراتيجية
– مراقب مخزون.
– أخصائي إدارة صحية ومستشفيات.
– مطور وسائط متعددة.
– عامل/ عاملة.
– محلل أعمال.
– مبرمج كمبيوتر.
– مطور / مبرمج.
– مشغل كمبيوتر.
– مدير تطبيقات.
– مدير مكتب.
– معلم منهج بريطاني علوم.
– معلم منهج بريطاني صف استقبال.
– معلم منهج بريطاني المرحلة الابتدائية.
– مدير مكتب تنفيذ الاستراتيجية.
– مأمور قطع غيار ومواد الطائرات.
– رئيس قسم الأداء والتميز المؤسسي.
– مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.
– مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.
– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.
– مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.
– إدارة الإخلاء الطبي الجوي.
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