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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن وظائف شاغرة

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ صباحاً
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية (متعددة)، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. طبيب أخصائي أول تقويم أسنان.
  2. طبيب اخصائي تركيبات أسنان.
  3. ممرضـ/ـة مسجلة.
  4. طبيب مقيم طوارئ.
  5. طبيب مقيم باطنية.
  6. مراقب مخزون.
  7. أخصائي إدارة صحية ومستشفيات.
  8. ممرض قانوني 2 العيادات الخارجية _ طاقم التمريض 2، العيادات الخارجية.
  9. ممرض قانوني 2 الطوارئ.
  10. مطور وسائط متعددة.
  11. محلل أعمال.
  12. مبرمج كمبيوتر.
  13. مطور / مبرمج.
  14. مشغل كمبيوتر.
  15. مدير التطبيقات.
  16. مدير مكتب.
  17. أخصائي مشتريات.
  18. مشغل سنترال.
  19. معلم منهج بريطاني علوم.
  20. معلم منهج بريطاني صف استقبال.
  21. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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