الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن وظائف شاغرة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية (متعددة)، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب أخصائي أول تقويم أسنان. طبيب اخصائي تركيبات أسنان. ممرضـ/ـة مسجلة. طبيب مقيم طوارئ. طبيب مقيم باطنية. مراقب مخزون. أخصائي إدارة صحية ومستشفيات. ممرض قانوني 2 العيادات الخارجية _ طاقم التمريض 2، العيادات الخارجية. ممرض قانوني 2 الطوارئ. مطور وسائط متعددة. محلل أعمال. مبرمج كمبيوتر. مطور / مبرمج. مشغل كمبيوتر. مدير التطبيقات. مدير مكتب. أخصائي مشتريات. مشغل سنترال. معلم منهج بريطاني علوم. معلم منهج بريطاني صف استقبال. والمزيد …