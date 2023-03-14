الخريف: مشروع الملك سلمان لبناء السفن سيخلق فرصًا استثمارية ووظيفية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن صندوق الاستثمارات العامة شريك أساسي في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وفقا لرؤية 2030.

فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: الصندوق شريك أساسي في تحقيق مستهدفات #رؤية_2030#منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص#الإخبارية pic.twitter.com/BdWwB9FS93 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023

شراكة فعالة

وأوضح الخريف في كلمته بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أنه لا يمكن تحقيق الناتج المحلي المطلوب إلا بإشراك القطاع الخاص بنطاق أوسع من خلال منظومة الصندوق، لضمان إيجاد الموردين المناسبين وتطوير نوعية الصناعات المطلوبة، لأن طبيعة المشاريع تحتاج لسلسلة إمدادات ستسهم بشكل كبير في فتح العديد من الأنشطة.

مشروع الملك سلمان

وأكد وزير الصناعة، أن مشروع الملك سلمان لبناء السفن سيخلق فرصًا استثمارية ووظيفية، حيث يضم مجموعة من المشاريع من بناء السفن إلى شركات الصيانة وبناء محطات الحفر وشركة صناعة المحركات.