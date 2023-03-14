الخريف: مشروع الملك سلمان لبناء السفن سيخلق فرصًا استثمارية ووظيفية

براءات اختراع أرامكو خير شاهد على تطور الابتكار بالمملكة ترامب: إغلاق بنكين كبيرين علامة سيئة لاقتصاد أمريكا حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك إنجاز جديد لطلاب المملكة بمنافسات أولمبياد الرياضيات والكيمياء الخليجي خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق ملياردير أمريكي يحذر: رأسمالية الولايات المتحدة تنهار طرق الرياض تكتسي الأبيض تمهيدًا لتجربة التبريد لقطات لجريان السيول بمحافظة حقل مايكروسوفت تكشف عن ChatGPT 4 قريبًا وقدراته خيالية السيول تداهم عائلة أثناء التنزه بالبر
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن صندوق الاستثمارات العامة شريك أساسي في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وفقا لرؤية 2030.
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: الصندوق شريك أساسي في تحقيق مستهدفات #رؤية_2030#منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص#الإخبارية pic.twitter.com/BdWwB9FS93
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023
وأوضح الخريف في كلمته بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أنه لا يمكن تحقيق الناتج المحلي المطلوب إلا بإشراك القطاع الخاص بنطاق أوسع من خلال منظومة الصندوق، لضمان إيجاد الموردين المناسبين وتطوير نوعية الصناعات المطلوبة، لأن طبيعة المشاريع تحتاج لسلسلة إمدادات ستسهم بشكل كبير في فتح العديد من الأنشطة.
وأكد وزير الصناعة، أن مشروع الملك سلمان لبناء السفن سيخلق فرصًا استثمارية ووظيفية، حيث يضم مجموعة من المشاريع من بناء السفن إلى شركات الصيانة وبناء محطات الحفر وشركة صناعة المحركات.
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية: مشروع الملك سلمان لبناء السفن سيخلق فرصا استثمارية ووظيفية#منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص#الإخبارية pic.twitter.com/c8cGX7Y3h7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023