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يضم العديد من المشاريع من بناء وصيانة وحفر وصناعة محركات

الخريف: مشروع الملك سلمان لبناء السفن سيخلق فرصًا استثمارية ووظيفية

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
الخريف: مشروع الملك سلمان لبناء السفن سيخلق فرصًا استثمارية ووظيفية
المواطن - فريق التحرير

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن صندوق الاستثمارات العامة شريك أساسي في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وفقا لرؤية 2030.

شراكة فعالة

وأوضح الخريف في كلمته بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أنه لا يمكن تحقيق الناتج المحلي المطلوب إلا بإشراك القطاع الخاص بنطاق أوسع من خلال منظومة الصندوق، لضمان إيجاد الموردين المناسبين وتطوير نوعية الصناعات المطلوبة، لأن طبيعة المشاريع تحتاج لسلسلة إمدادات ستسهم بشكل كبير في فتح العديد من الأنشطة.

مشروع الملك سلمان

وأكد وزير الصناعة، أن مشروع الملك سلمان لبناء السفن سيخلق فرصًا استثمارية ووظيفية، حيث يضم مجموعة من المشاريع من بناء السفن إلى شركات الصيانة وبناء محطات الحفر وشركة صناعة المحركات.

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