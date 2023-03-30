الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
مساعد مرحل جوي:
أخصائي تطوير خدمات التسويق:
أوضحت الخطوط السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: