الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية

رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد
أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف لحملة الثانوية فأعلى في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- مُنسق تسليم المنتجات:
– شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات أو شهادة الدبلوم.
– معرفة السياسة والإجراءات.
2- مساعد مرحّل جوي:
– شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات أو شهادة الدبلوم.
– رخصة مرحّل جوي من هيئة الطيران المدني (سارٍ المفعول).
3- أخصائي تطوير خدمات التسويق:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال، التسويق والتشغيل، إدارة الجودة، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، إدارة الطيران، علم النفس، علم المعلومات، التسويق الرقمي).
– معدل تراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5).
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مُنسق تسليم المنتجات:
اضغط هنا
2- مساعد مرحّل جوي:
اضغط هنا
3- أخصائي تطوير خدمات التسويق:
اضغط هنا