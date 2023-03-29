الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف لحملة الثانوية فأعلى في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مُنسق تسليم المنتجات:

– شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات أو شهادة الدبلوم.

– معرفة السياسة والإجراءات.

2- مساعد مرحّل جوي:

– شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات أو شهادة الدبلوم.

– رخصة مرحّل جوي من هيئة الطيران المدني (سارٍ المفعول).

3- أخصائي تطوير خدمات التسويق:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال، التسويق والتشغيل، إدارة الجودة، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، إدارة الطيران، علم النفس، علم المعلومات، التسويق الرقمي).

– معدل تراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5).

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مُنسق تسليم المنتجات:

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2- مساعد مرحّل جوي:

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3- أخصائي تطوير خدمات التسويق:

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