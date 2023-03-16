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ضمن منافسات دوري روشن

الخليج والطائي يفتتحان الجولة الـ21 بتعادل إيجابي

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
الخليج والطائي يفتتحان الجولة الـ21 بتعادل إيجابي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الخليج والطائي في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الخليج يتقدم بثنائية

وانطلقت مواجهة الخليج والطائي التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وضغط أصحاب الأرض بقوة، بحثًا عن هز الشباك مبكرًا.

الخليج والطائي
جانب من المباراة – المصدر @Khaleejclub

وواصل سوكول تألقه، ونجح في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند الدقيقة 13 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد ضغط قوي على المدافع الذي أخطأ في استلام الكرة، لتشتعل المباراة.

واستمرت المحاولات بحثًا عن تسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح حمد العبدان في تسجيل الهدف الثاني بمباراة الخليج والطائي عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من هجمة سريعة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

تعادل الخليج والطائي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بقوة، قبل أن ينجح في تقليص الفارق برأسية فهد الجهني عند الدقيقة 80، لينتفض لاعبوه أملًا في هز الشباك مجددًا.

الخليج والطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

وتصدى دوغلاس لرأسية قوية من فهد الجهني، قبل أن ينجح موسونا في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 93، وحاول الفريقان في الدقائق المتبقية، لتسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الخليج والطائي بالتعادل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الطائي إلى 26 نقطة في المركز السابع.

الخليج ضد الطائي
جانب من المباراة – المصدر spl
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