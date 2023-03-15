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ضمن منافسات دوري روشن

الخليج يُلاقي الطائي في افتتاح الجولة الـ21 غدًا

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
الخليج يُلاقي الطائي في افتتاح الجولة الـ21 غدًا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الخليج ضد الطائي

ويلعب الخليج ضد الطائي عند الساعة الرابعة مساء يوم غد الخميس، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الخليج - الخليج والوحدة - الخليج والرائد
لاعبو الفريق – المصدر spl

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

ويسعى أصحاب الأرض في مباراة الغد، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز، أملًا في التقدم بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يطمح الطائي لاستعادة توازنه بعد الخسارة أمام ضمك، وحصد الثلاث نقاط.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

ترتيب الدوري قبل الجولة الـ21

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ21، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، ثم النصر بـ46 نقطة، ثم الشباب بـ43، الهلال بـ36 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويتواجد الفتح في المركز السادس بـ32 نقطة، ثم الطائي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، يليه الاتفاق برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء وأبها، ثم الوحدة بـ21 نقطة، ثم الخليج بـ16 نقطة، متساويًا مع العدالة، ثم الباطن بـ9 نقاط.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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