الخليج يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية ضد الطائي

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الخليج ضد الطائي، في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

تقدم الخليج ضد الطائي

وبدأت مباراة الخليج ضد الطائي المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وضغط أصحاب الأرض بقوة، بحثًا عن هز الشباك مبكرًا.

وواصل سوكول تألقه، ونجح في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند الدقيقة 13 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد ضغط قوي على المدافع الذي أخطأ في استلام الكرة، لتشتعل المباراة.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح حمد العبدان في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من هجمة سريعة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الخليج ضد الطائي بنتيجة 2\0.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل أصحاب الأرض المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.