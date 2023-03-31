الخيرالله: إيراد فيلم سطار تجاوز 39 مليون ريال

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كشف الفنان والكاتب إبراهيم الخيرالله، إيرادات فيلم سطار، مشيرًا إلى أنها تجاوزت الـ 39 مليون ريال، متفوقًا على فيلم شمس المعارف.
إبراهيم الخيرالله: بلغت إيرادات فيلم سطار أكثر من 39 مليون ريال وتفوقنا على فيلم #شمس_المعارف@FatKhairo@Ali_Alalyani
#مراحل_إبراهيم_الخيرالله#قناة_SBC pic.twitter.com/64ApGPR3JS
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) March 31, 2023
وقال الخيرالله خلال لقائه مع برنامج مراحل على قناة SBC: إنه صرف على الفيلم نحو 8 مليون ريال بكامل مصاريف التصوير.
وروي الخيرالله تجربته في فيلم سطار والنجاحات التي حققها، مشيرًا إلى أنها كانت تجربة رهيبة وثرية، وكان لأول مرة يخوض تجربة الإنتاج، مشيرًا إلى أنه لف سينمات دول الخليج، وكان أول فيلم سعودي يعرف في بريطانيا.
وفيما يخص المسرحيات، كشف الكاتب الخيرالله، أنه لم يرَ أي مسرح في المملكة حتى الآن، معتبرًا ذلك تقصيرًا منه.
كيف يرى إبراهيم الخيرالله الكتّاب السعوديين؟ @FatKhairo@Ali_Alalyani
#مراحل_إبراهيم_الخيرالله#قناة_SBC pic.twitter.com/vHDNYv8BfE
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) March 30, 2023
وردًّا على سؤال كيف يرى إبراهيم الخيرالله الكتّاب السعوديين؟، رد الكاتب قائلًا: إن هناك بالفعل أزمة في النصوص وكتابة السيناريو في المملكة، والبعض يلجأ للمحاكاة من الأعمال الأخرى.
وتابع: في أزمة نص، وفي نفس الوقت في كتاب رائعين، لكن كيف نخرج منهم الكلام الجيد، موضحًا أن هناك الكثير من الناس تستطيع خلق فكرة وابتكارها، وهناك الكثير يستطيع توصيل الفكرة، لكن طريقة كتابتها كسيناريو هي المشكلة، وكذلك القصص، هناك الكثير من القصص ولكن من يكتبها بشكل جيد، وفي قالب سيناريو.
واعتبر الخيرالله أن علي الكلثمي أفضل كاتب في المملكة.
إبراهيم الخيرالله: علي الكلثمي أفضل كاتب في السعودية@kalthami @FatKhairo@Ali_Alalyani
#مراحل_إبراهيم_الخيرالله#قناة_SBC pic.twitter.com/DJCpDUYEoB
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) March 30, 2023