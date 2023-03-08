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شاركت في العديد من المهام الأمنية كالأمن العام والجوازات

الداخلية تحتفي بـ المرأة السعودية: إنجازات متتالية وطموحات لا محدودة

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
الداخلية تحتفي بـ المرأة السعودية: إنجازات متتالية وطموحات لا محدودة
المواطن - فريق التحرير

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احتفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بما حققته المرأة السعودية من إنجازات متتالية وطموحات غير محدودة دفعتها لتنمية قدراتها لتصبح شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن.

ونشرت الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يظهر الكوادر النسائية في القطاع الأمني بمختلف قطاعاته، احتفاءً بقدراتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار “قوة، عزيمة، إرادة”.

اليوم العالمي للمرأة

يصادف اليوم 8 مارس من كل عام مناسبة اليوم العالمي للمرأة، وبهذه المناسبة فإن المرأة السعودية استطاعت، وضع مكانة لها بالمجتمع من خلال مشاركتها في جميع الميادين، ومنها الجانب الأمني حيت حصلت على التمكين والتأهيل للمشاركة في مهام وزارة الداخلية المتعددة، ومنها الأمن العام، والجوازات والسجون ومكافحة المخدرات، والخدمات الطبية وغيرها.

المشاركة بسوق العمل

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2022م إلى حوالي 32.9%، فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن الـ 15 ما يقارب 33.6%، وذلك في مؤشر على نجاح جهود وزارة الموارد البشرية في دعم تمكين المرأة في سوق العمل، وفق ما هو مخطط له ومدروس، ليعزز سعي المملكة المتواصل لتحقيق طموح لا يتوقف ضمن رؤية 2030.

 

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