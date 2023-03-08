الداخلية تحتفي بـ المرأة السعودية: إنجازات متتالية وطموحات لا محدودة تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة ارتفع إلى 39% 8 اشتراطات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان فاغنر تعلن السيطرة على جزء كبير من مدينة باخموت تيك توك ينافس يوتيوب بميزة جديدة 12 وظيفة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ناجون من الزلزال ينبشون الأنقاض بحثًا عن الذهب وزير الخارجية: رؤية 2030 خلقت حماسًا واضحًا لدى الشعب وظائف بالهيئة العامة للمنافسة في عدة تخصصات مخطوطة نادرة عن الموسيقى بمكتبة الملك عبدالعزيز
احتفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بما حققته المرأة السعودية من إنجازات متتالية وطموحات غير محدودة دفعتها لتنمية قدراتها لتصبح شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن.
المرأة السعودية.. قوة، عزيمة، وإرادة.#اليوم_العالمي_للمرأة pic.twitter.com/RmysigaG02
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 8, 2023
ونشرت الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يظهر الكوادر النسائية في القطاع الأمني بمختلف قطاعاته، احتفاءً بقدراتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار “قوة، عزيمة، إرادة”.
يصادف اليوم 8 مارس من كل عام مناسبة اليوم العالمي للمرأة، وبهذه المناسبة فإن المرأة السعودية استطاعت، وضع مكانة لها بالمجتمع من خلال مشاركتها في جميع الميادين، ومنها الجانب الأمني حيت حصلت على التمكين والتأهيل للمشاركة في مهام وزارة الداخلية المتعددة، ومنها الأمن العام، والجوازات والسجون ومكافحة المخدرات، والخدمات الطبية وغيرها.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2022م إلى حوالي 32.9%، فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن الـ 15 ما يقارب 33.6%، وذلك في مؤشر على نجاح جهود وزارة الموارد البشرية في دعم تمكين المرأة في سوق العمل، وفق ما هو مخطط له ومدروس، ليعزز سعي المملكة المتواصل لتحقيق طموح لا يتوقف ضمن رؤية 2030.