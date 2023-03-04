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الداخلية: تنفيذ حد الحرابة في جانٍ بجدة لقتله رجل أمن أثناء تأدية واجبه

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
الداخلية: تنفيذ حد الحرابة في جانٍ بجدة لقتله رجل أمن أثناء تأدية واجبه
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حُكم حد الحرابة في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة ، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).

أقدم / محمد بن عبدالرزاق بن سعد فيضي، – سعودي الجنسية -، على الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقتله عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه، وإطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن أثناء أدائهم مهام عملهم، والدخول إلى إحدى المنشآت النفطية وإشعال النار فيها بقصد تفجيرها، وشراء وحيازة أسلحة وذخيرة والتدرب عليها للاعتداء والإفساد والإخلال بالأمن، معتنقاً المنهج التكفيري المؤيد للأعمال الإرهابية التى شهدتها البلاد والثناء على منفذيها.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد ذلك من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني / محمد بن عبدالرزاق بن سعد فيضي، – سعودي الجنسية – اليوم السبت 12 / 8 / 1444هـ، الموافق 4 / 3 / 2023م، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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