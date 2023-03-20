الداخلية توزّع 7500 سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك، بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتوزيع (7500) سلة من المواد الغذائية، التي تستهلك خلال الشهر الكريم، صدقة عن شهداء الواجب، وذلك في مختلف مناطق المملكة والمدن والقرى والهجر.

تقديرًا لشهداء الوطن

يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفانًا وتقديرًا من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء للوطن من تضحية وفداء، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتمامًا خاصًا لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.