الدراسة عن بعد بمدارس المهد غدًا

أعلنت إدارة تعليم المهد تحويل الدراسة عن بعد غدًا الأربعاء؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.

وقالت الإدارة عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، يوم غدٍ الأربعاء 23/ 8/ 1444هـ بجميع مدارس تعليم المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

الطقس المتوقع

في وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة تتراوح من خفيفة إلى شبه غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، توقعاته بأن تشمل الحالة الممطرة حبات برد قد تكون غزيرة على سواحل تبوك الشمالية مع فرصة جريان للسيول على أجزاء متفرقة من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير ونجران وجازان وتبوك والرياض والجوف والحدود الشمالية والشرقية وغرب حائل واليمن تسبقها رياح نشطة.

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق، يمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة، قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.