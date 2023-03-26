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الدوام عن بعد عبر منصة مدرستي

الدراسة عن بعد غدًا في صبيا وظهران الجنوب وسراة عبيدة ورجال ألمع وجازان

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
الدراسة عن بعد غدًا في صبيا وظهران الجنوب وسراة عبيدة ورجال ألمع وجازان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم صبيا، استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

وقال متحدث إدارة تعليم صبيا في تغريدة عبر الصفحة الرسمية بموقع تويتر: بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم؛ فقد تقرر أن تستمر الدِّراسة ليوم غدٍ الاثنين الموافق 5/ 9/ 1444هـ عبر منصة مدرستي في جميع مدارس الإدارة ومكاتب التعليم.

ظهران الجنوب وسراة عبيدة ورجال ألمع وجازان

كما تقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا في كلٍّ من ظهران الجنوب وسراة عبيدة ورجال ألمع وجازان وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت إدارة تعليم ظهران الجنوب: بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر استمرار الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 5/ 9/ 1444هـ “عن بُعد” من خلال منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس في جميع القطاعات التابعة لـ تعليم ظهران الجنوب.

كما قال متحدث تعليم جازان: حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الاثنين الموافق 05/ 09/ 1444هـ عبر منصة مدرستي في جميع مدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة.

الطقس المتوقع

في وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ والناشط البيئي أ. عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار وسيولًا خلال شهر رمضان الكريم.

ولفت إلى أنه لا يزال هناك فرصة لهطول أمطار متفرقة على مناطق بالمملكة تبدأ من الشمالية الغربية، ثم الغربية، ثم الوسطى، فـ الشرقية.

وأضاف الباحث في الطقس، أن هناك حالات جوية أخرى، واحتمالًا كبيرًا أن يفطر الناس على صوت المطر أو صوت الرعد على بعض مدن المملكة، معبرًا عن تفاؤله بهذه السنة وأنها سنة خير.

وأردف: هذا الشهر متوقع أن يكون فيه أمطار واحتمال سقوط سيول أيضًا خلال هذه الحالات الجوية، والله أعلم.

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