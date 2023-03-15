الدراسة عن بعد في عسير ومحايل ورجال ألمع غدًا

أعلنت إدارات تعليم كل من عسير ومحايل عسير ورجال ألمع، تحويل الدراسة عن بعد غدًا؛ بسبب الحالة الجوية المطيرة، وحرصًا على سلامة الجميع.

تعليم عسير

وقالت إدارة تعليم عسير عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر الاستمرار في تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 24/ 8/ 1444هـ؛ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير.

محايل عسير

كما ذكرت إدارة تعليم محايل عسير عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر الاستمرار في تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الخميس الموافق 24/ 8/ 1444هـ، لجميع مدارس ومكاتب التعليم بـ تعليم محايل عسير.

رجال ألمع

فيما أضافت إدارة تعليم رجال ألمع عبر تويتر أيضًا: انطلاقًا من مسؤولية السلامة في ظلّ مستجدّات الأحوال الجويّة؛ تعليم رجال ألمع يقرر مواصلة الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الخميس 24/ 8/ 1444هـ في جميع مدارس المحافظة.