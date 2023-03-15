الدراسة عن بعد في عسير ومحايل ورجال ألمع غدًا

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أعلنت إدارات تعليم كل من عسير ومحايل عسير ورجال ألمع، تحويل الدراسة عن بعد غدًا؛ بسبب الحالة الجوية المطيرة، وحرصًا على سلامة الجميع.
وقالت إدارة تعليم عسير عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر الاستمرار في تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 24/ 8/ 1444هـ؛ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير.
كما ذكرت إدارة تعليم محايل عسير عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر الاستمرار في تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الخميس الموافق 24/ 8/ 1444هـ، لجميع مدارس ومكاتب التعليم بـ تعليم محايل عسير.
فيما أضافت إدارة تعليم رجال ألمع عبر تويتر أيضًا: انطلاقًا من مسؤولية السلامة في ظلّ مستجدّات الأحوال الجويّة؛ تعليم رجال ألمع يقرر مواصلة الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الخميس 24/ 8/ 1444هـ في جميع مدارس المحافظة.