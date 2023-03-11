الدراسة عن بُعد غدًا بالقصيم

أعلنت إدارة تعليم منطقة القصيم، عن تحويل الدراسة غدًا الأحد، لتكون عن بُعد، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية.

وأكدت الإدارة في بيان صادر عنها، أنه من أجل الحرص على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بُعد) ليوم غد الأحد عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس القصيم ومكاتب التعليم.

الدراسة عن بُعد

كما قررت إدارة تعليم الباحة، تحويل الدراسة غدًا الأحد، لتكون عن بُعد، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة تعليم الباحة “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة للإدارة بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444″.