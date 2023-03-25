الدراسة عن بُعد غدًا ببيشة ورجال ألمع

قررت إدارة تعلم بيشة، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الأحد لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بها.

وقالت الإدارة في بيان “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد لمدارس تعليم بيشة عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الأحد لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

تعليق الدراسة برجال ألمع

كما أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.