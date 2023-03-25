الدراسة عن بُعد غدًا في النماص والطائف

قررت إدارة تعليم النماص، اليوم السبت، تعليق الدراسة الحضورية، غدًا الأحد، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الإدارة أنها قررت تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لها ليوم غدٍ الأحد، راجية من الله السلامة للجميع.

تعليم الطائف

كما أعلنت إدارة تعليم الطائف، تحويل الدراسة عن بعد غدًا الأحد، بجميع المدارس في المحافظات التابعة له تعليميًا.

وقالت الإدارة “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غد الأحد 4 / 9 / 1444 وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي”.