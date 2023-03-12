الدراسة عن بُعد في جامعة بيشة غدًا

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أعلنت جامعة بيشة، تحويل الدراسة عن بُعد غدًا الاثنين؛ بسبب التقارير الواردة من مركز الأرصاد.
وقالت الجامعة عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة البلاك بورد لجميع كليات جامعة بيشة في المقر الرئيسي والفروع ليوم غدٍ الاثنين 21 شعبان 1444هـ الموافق 13 مارس 2023م.
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة تبدأ اليوم وتستمر حتى صباح غد الاثنين.
كما توقع الحصيني سقوط حبات البرد وجريان السيول على غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة والكويت واليمن مصحوبة برياح نشطة.