الدفاع الأمريكية: قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن واشنطن قلقة من عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين، محذرًا من الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن.
وتابع أوستن في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غلانت في مطار تل أبيب: “نحن قلقون خصوصًا من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين”، مؤكدًا أن واشنطن ملتزمة بشدة بأمن إسرائيل.
وأردف أن الولايات المتحدة “تعارض بشدة أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن بما في ذلك التوسع الاستيطاني والخطاب التحريضي”، مؤكدًا: “سنواصل معارضة الإجراءات التي قد تدفع إلى حل الدولتين بعيدًا عن متناول اليد”.
وأضاف أوستن: “نجتمع اليوم في زمن توترات، لذلك أجرينا مناقشة صريحة وصريحة جدًّا بين أصدقاء حول الحاجة إلى تهدئة وتخفيف التوترات واستعادة الهدوء خاصة قبل عيد الفصح ورمضان”.
جاءت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بعد يومين من حصار القوات الإسرائيلية لمنزل في أطراف مخيم جنين وسط اشتباكات مع فلسطينيين.
فيما أطلق الجيش الإسرائيلي 3 صواريخ على المنزل المحاصر في أطراف المخيم، وفق ما أفاد شهود عيان.
وأفاد مراسل العربية بإسقاط مسيّرة إسرائيلية في مخيم جنين.
إلى هذا، حمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية “التصعيد الخطير” في جنين، محذرًا من أن التصعيد ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل جهود إعادة الاستقرار.