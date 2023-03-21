الدفاع الروسية: تسليم قذائف اليورانيوم لأوكرانيا يؤدي لتصادم نووي

تحدث وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويخو، اليوم الثلاثاء، عن خطر حدوث تصادم نووي بعد إعلان بريطانيا عن إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم.

تزويد أوكرانيا باليورانيوم

وعلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على استعداد بريطانيا تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم، قائلًا: إن موسكو ستضطر للرد إذا قدمت بريطانيا إمدادات عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك ذخيرة خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وأردف بوتين بعد محادثات في الكرملين مع نظيره الصيني، شي جين بينج: “أعلنت المملكة المتحدة … ليس فقط عن إمداد أوكرانيا بالدبابات، ولكن أيضًا قذائف من اليورانيوم المنضب ذات مكون نووي، إذا حدث ذلك، ستضطر روسيا للرد”.

تصادم نووي

وعلى جانب آخر، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: إن الأمم المتحدة قلقة بشأن استخدام اليورانيوم المنضب في أوكرانيا وأي مكان.

وقال حق، ردًّا على طلب للتعليق على خطط لندن لتزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب: لقد رأيتم أننا عبرنا عن قلقنا لسنوات بشأن أي استخدام لليورانيوم المنضب، بالنظر إلى عواقب مثل هذا الاستخدام. وهذا ينطبق على أي شخص يزود هذه الأسلحة.