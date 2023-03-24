الدفاع المدني: احذروا مخاطر الحوادث المنزلية في رمضان أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض زلزال قوي يضرب أنقرة أدبي الأحساء يصدر كتاب أبو شموخ سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي ضبط 25 شخصًا ارتكبوا مخالفات مرورية في الجوف العثور على جثة طالب أمريكي أطلق النار على موظفين بمدرسته الدفاع الأمريكية تحقق في ثغرة أمنية تهدد طائرات الرئاسة رفع الطاقات التشغيلية في الحرمين الشريفين لاستقبال أول جمعة في رمضان توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم على قاصدات المسجد النبوي في رمضان سقوط إيطاليا ضد إنجلترا بثنائية في تصفيات يورو 2024
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تزايد احتمالية وقوع المخاطر والحوادث في المطابخ المنزلية، ومنها الحوادث الناجمة عن استخدام مواقد الغاز، والحرائق الكهربائية الناتجة عن عدم توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.
وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة العناية بسلامة التمديدات الكهربائية والغاز واتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب مثل هذه المخاطر وتوفير كواشف الدخان وطفايات الحريق اليدوية وكواشف تسرب الغاز في جميع المطابخ المنزلية والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.