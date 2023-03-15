الدفاع المدني: لم نسجل أي بلاغات جراء الحالة المطرية بالرياض

كشف المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات اليوم جراء الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة الرياض وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

فيديو | متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي: لم نسجل أي بلاغات جراء الحالة المطرية التي شهدتها الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/OCUY9R2y9u — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023

وأضاف الحمادي في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه ولله الحمد كانت أمطار خير وبركة، حيث يتم متابعتها من قبل الدفاع المدني والجهات الأمنية والخدمية الأخرى وفقًا لخطط الأمطار والسيول.

خلية ركامية

وشهدت العاصمة الرياض هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد الكثيف.

وقال مركز طقس العرب في بيان صادر عنه إن آخر صور الأقمار الاصطناعية رصدت تأثر العاصمة الرياض بخلية ركامية قوية تترافق بهطول أمطار غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد الكثيف أحيانًا، مما يستدعي الانتباه من خطر ارتفاع منسوب المياه وربما تشكل السيول في بعض المناطق.

تحذير الدفاع المدني

من جانبها، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، أن المناطق المشمولة بالحالة هي (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، ومرات).