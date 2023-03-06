الدفاع المدني يحذر أهالي حائل: أمطار غزيرة حتى الغد

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، تحذيرًا لأهالي حائل من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من حائل، وتشمل (الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، حائل، موقق) حتى الساعة الثانية عشرة من صباح غد الثلاثاء.
وأهابت المديرية العامة الجميع عند هبوب الرياح والعواصف الرمية، بالبقاء في مكان آمن وعدم الخروج إلا للضرورة، والحذر عند المرور بجوار الأعمدة والأجسام المعلقة كاللوحات وغيرها.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل وتمتد إلى أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) ومنطقه حائل.