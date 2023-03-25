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عواصف وأمطار غزيرة حتى الغد

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة المكرمة وعسير

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة المكرمة وعسير
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، تحذيرًا لأهالي منطقتي مكة المكرمة وعسير من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة الثامنة من مساء غد الأحد، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة تشمل (العرضيات) وعلى عسير وتشمل (النماص، بلقرن، وتنومة)، وذلك حتى الثامنة من مساء غد الأحد.

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

عواصف وأمطار

كما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق من اليوم السبت، تحذيرًا لأهالي منطقة الباحة من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة الثانية ظهر غد الأحد، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت المديرية أن الحالة تشمل كلًا من (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، وبني حسن).

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان للسيول تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

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