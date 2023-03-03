الدفاع المدني يستذكر 3 شهداء

عرفانًا بالجميل، وإيمانًا بدورهم البطولي، وعطائهم الكبير، كنموذج في التفاني والعطاء، استذكر الدفاع المدني 3 شهداء ارتقت أرواحهم الطاهرة في مثل هذا اليوم.

ونشر المدني في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1427 الجندي أول / أحمد السبيعي أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وتابع: واستشهد في مثل هذا اليوم من عام 1427هـ الجندي / محمد الفهيد أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وأضاف: استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1415هـ الجندي / غنام العمري أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

تفاعل المغردين

وتفاعل عدد كبير من المغردين ورواد مواقع التواصل مع تغريدات الدفاع المدني، وقام عدد منهم بإعادة نشرها على حساباتهم الشخصية، وبالتعليق، داعين الله عز وجل أن يلحقهم بالنبيين والصديقين والشهداء.