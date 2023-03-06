الدفاع المدني يعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية للكادر النسائي

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية على الكادر النسائي (رتبة جندي).
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل وطريقة الاستعلام من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.