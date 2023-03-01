الدمام أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى خلال 37 عامًا

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أوضح المركز الوطني للأرصاد ممثلاً في الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ؛ اليوم الأربعاء، في تقرير له عن الحالة المناخية لشهر مارس خلال الفترة من 1985 وحتى 2022؛ احتفاظ مدينة الدمام بأعلى درجة خلال الـ37 الماضية فيما سجلت نجران أعلى فترة هطول للأمطار.
وأشارت السجلات المناخية لشهر مارس إلى أن المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية أكثر المناطق هطولاً للأمطار، فيما كانت المناطق الشرقية الأكثر عُرضة للعواصف الترابية.
أما أعلى درجات الحرارة على مناطق المملكة لشهر مارس فقد سجلت مناخياً في الدمام، فيما سجلت القريات أقل درجات الحرارة، بينما أعلى كمية هطول يومي للأمطار على مستوى المدن سجلت في نجران وأعلى مجموع هطول شهري كان في أبها.