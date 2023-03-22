الدوسري والبعيجان يؤمان صلاة التراويح الليلة في الحرمين الشريفين

اعتمد الرئيس العام لشؤون رئاسة الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجدين الحرام والنبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

صلاة التراويح الليلة

ونشرت شؤون الأئمة والمؤذنين عبر تويتر، تفاصيل الجدول، حيث تضمن صلاتي التراويح والتهجد خلال ليالي شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن يؤم صلاة التراويح بالمسجد الحرام الليلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري في التسليمات الأولى، أما التسليمات الأخيرة مع الوتر فيؤمها الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

ومن المقرر أن يؤم صلاة التراويح بالمسجد النبوي الليلة، الشيخ د. عبدالله البعيجان في التسليمات الأولى، أما الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي فيؤم المصلين في التسليمات الأخيرة مع الوتر.

الوقوف على جاهزية الخدمات

من جانب آخر، قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، يرافقه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من قيادات الرئاسة بجولة تفقدية بالمسجد الحرام، وذلك استعدادًا لموسم رمضان المبارك.

وتفقد استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والوقوف على جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، والتأكد من سير الأعمال والخدمات داخل المسجد الحرام وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.