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قبل مواجهة الهلال ضد التعاون

الدوسري يغيب عن المران والإصابة تبعد فييتو 3 أسابيع

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
الدوسري يغيب عن المران والإصابة تبعد فييتو 3 أسابيع
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الهلال، قبل قليل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، سالم الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

تفاصيل إصابتي الدوسري وفييتو

أوضح نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سالم الدوسري لم يشارك في مران اليوم، نظير شعوره بآلام في مفصل القدم، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفتح.

ولفت إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لوسيانو فييتو، أوضحت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 3 أسابيع، نظيره الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم، وذلك قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

سالم الدوسري وفييتو
الدوسري وفييتو – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد لمواجهة التعاون

وعلى الصعيد الميداني، أنهى الهلال استعداداته الميدانية لمواجهة التعاون، حيث بدأت الحصة التدريبية بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وشرح المدرب رامون دياز التكتيك الذي سينتهجه على كامل الملعب، واختتم المران بمناورة فنية.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على التعاون، على ملعب الملك عبدالله في بريدة، مساء يوم غد الجمعة، وذلك ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL
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