الدوسري يغيب عن المران والإصابة تبعد فييتو 3 أسابيع

كشف نادي الهلال، قبل قليل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، سالم الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

تفاصيل إصابتي الدوسري وفييتو

أوضح نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سالم الدوسري لم يشارك في مران اليوم، نظير شعوره بآلام في مفصل القدم، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفتح.

ولفت إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لوسيانو فييتو، أوضحت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 3 أسابيع، نظيره الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم، وذلك قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الهلال يستعد لمواجهة التعاون

وعلى الصعيد الميداني، أنهى الهلال استعداداته الميدانية لمواجهة التعاون، حيث بدأت الحصة التدريبية بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وشرح المدرب رامون دياز التكتيك الذي سينتهجه على كامل الملعب، واختتم المران بمناورة فنية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على التعاون، على ملعب الملك عبدالله في بريدة، مساء يوم غد الجمعة، وذلك ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.