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بسبب تلميحات الفيدرالي الأمريكي

الدولار يسجل أدنى مستوياته في عامين ونصف

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
الدولار يسجل أدنى مستوياته في عامين ونصف
المواطن - فريق التحرير

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يتجه الدولار، اليوم الخميس، لتسجيل أطول سلسلة خسائر في عامين ونصف، بعد تلميحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاحتمال أن ينهي دورة رفع أسعار الفائدة، والتي يعتقد المستثمرون أنها تقترب من نهايتها على أي حال.

سعر الفائدة

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس متماشيًا مع التوقعات، لكنه خفف من حدة لهجته بشأن الحاجة إلى زيادات مستمرة في أسعار الفائدة مستخدمًا عبارة بعض الزيادات الإضافية، في الوقت الذي يراقب فيه تأثير تداعي الثقة في البنوك على الاقتصاد.

وسيتحول التركيز في أوروبا الآن إلى إعلانات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية في كل من إنجلترا وسويسرا والنرويج.

ارتفاع اليورو

وقفز اليورو لأعلى مستوى في سبعة أسابيع مسجلاً 1.0930 دولار، بعدما ارتفع على مدى ست جلسات متتالية.

واتجه الإسترليني قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع هو الآخر بعدما أظهرت بيانات ارتفاعًا مفاجئًا في التضخم في بريطانيا.

انخفاض مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.3% في أحدث تعاملاته متجها للانخفاض للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول موجة هبوط له منذ سبتمبر أيلول 2021.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.8% والنيوزيلندي 1%، بينما هبط الدولار أمام الين 0.5% مسجلاً أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 130.41 ين للدولار.

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