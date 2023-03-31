الدولار يقلص مكاسبه أمام اليورو بعد بيانات التضخم الأمريكية

قلص الدولار مكاسبه مقابل اليورو، اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في فبراير، مما يعزز الآمال في أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة التشديد النقدي.

وتراجع اليورو 0.17 % عند 1.08855 دولار بعد صدور البيانات، وكان هبط قبل البيانات إلى 1.08645 دولار.

وارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في فبراير، بعدما قفز في الشهر السابق، وعلى الرغم من مؤشرات على تراجع التضخم، يظل معدله مرتفعا وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ضغط على المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة

وفي وقت سابق من الجلسة، أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة اليورو انخفض بأكبر معدل على الإطلاق في مارس، لكن ضغوط الأسعار الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، تسارعت، ليظل البنك المركزي الأوروبي تحت ضغط لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وتجعل تلك البيانات الأسواق تتوقع رفعا لأسعار الفائدة في منطقة اليورو أكثر منها في الولايات المتحدة.

وصدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر مارس مرتفعة بنسبة 6.9%، بأقل مستوي منذ فبراير 2022 أي أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تتحدث عن ارتفاع بنسبة 7.1%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 5.7%، طبقا لتوقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5.7%،أفضل قليلاً من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 5.6%.