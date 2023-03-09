الديوان الملكي: الجوهرة بنت عبدالعزيز في ذمة الله

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.