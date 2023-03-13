الديوان الملكي المغربي: لا نقبل أن تكون العلاقات الدولية موضع ابتزاز

أصدر الديوان الملكي المغربي، بيانًا يحذر حزب “العدالة والتنمية” الإخواني، لتجاوزه الحدود بالتدخل في السياسة الخارجية للمملكة.

الموقف من القضية الفلسطينية

وقال بيان الديوان الملكي، الذي صدر اليوم الاثنين، إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، ومن أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، التي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة.

واعتبر البيان أن “هذا الموقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة”، في إشارة إلى بيان حزب “العدالة والتنمية”.

السياسة الخارجية للمملكة

وذكر الديوان الملكي أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك محمد السادس بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

ورفض البيان الملكي أن تكون العلاقات الدولية للمغرب موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة.

وشدد البيان على رفض الديوان الملكي استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية ما يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

توضيح بشأن العلاقات مع إسرائيل

وذكر البيان أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الفلسطيني محمود عباس”.