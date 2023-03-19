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وسط تزايد معدلات العنف بالسلاح

الذعر يجتاح رواد شاطئ أمريكي بعد إطلاق مسلح النار عليهم

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
الذعر يجتاح رواد شاطئ أمريكي بعد إطلاق مسلح النار عليهم
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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اجتاح الذعر رواد شاطئ مزدحم في ميامي بعد أن فتح مسلح النار عليهم وبدأ في ضربهم عشوائيًا الأمر الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر إصابة حرجة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الشاطئ مزدحمًا برواد الحفلات الذين يستمتعون بقضاء عطلة الربيع، ودخل عليهم أحد الأشخاص ومعه سلاح ناري.

وقالت شرطة ميامي بيتش: وقع إطلاق النار في أوشن درايف في ساوث بيتش، وتم اعتقال شخص واحد في مكان الحادث، مؤكدة على أنه تم العثور على أربع بنادق.

وأظهرت لقطات للحادث أشخاصًا يحاولون الهرب من المكان بحثا عن مكان آمن ويهربون من عدة طلقات نارية عشوائية، كما تم تطويق مسرح الجريمة بشريط أصفر للشرطة.

الذعر يجتاح رواد شاطئ أمريكي بعد إطلاق مسلح النار عليهم

الدافع مجهول

ولم تعلق الشرطة بعد على سبب وقوع إطلاق النار علمًا بأن هذه الحوادث هي السبب الثاني للوفاة في عطلات الربيع منذ سنوات عديدة، على سبيل المثال، فإنه في العام الماضي، فرضت المدينة حظر تجول في منتصف الليل بعد إطلاق نار في أوشن درايف أيضًا.

وفي العام الذي سبق ذلك، كان هناك نحو 1000 اعتقال ومصادرة العشرات من الأسلحة النارية خلال عطلة الربيع الصاخبة التي دفعت مسؤولي ميامي بيتش إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى تهدئة الوضع.

الذعر يجتاح رواد شاطئ أمريكي بعد إطلاق مسلح النار عليهم

عنف السلاح في أمريكا

وبشكل عام، تظهر البيانات أن جميع أنواع عنف السلاح، من القتل أو الانتحار إلى إطلاق النار الجماعي، تسير في الغالب على مسار تصاعدي في الولايات المتحدة.

وفي عام 2019، بلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة 33 ألفًا و599 قتيلًا، وفي عام 2022، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 44 ألفًا و290 قتيلًا بزيادة قدرها 31 %، معظم هذه الوفيات هي حالات انتحار بسلاح ناري، تليها جرائم قتل.

وشهدت حوادث إطلاق النار النشطة ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة، حيث إن تسعة من أعنف 10 عمليات إطلاق النار الجماعي دموية في الولايات المتحدة حدثت بعد عام 2007.

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