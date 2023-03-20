الذهب يتجاوز 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ عام

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، أعلى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي؛ لتعوض جزءًا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق مع عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (يو.بي.إس) للاستحواذ على منافسه كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.

أزمة سيليكون فالي وكريدي سويس

ووافق يو.بي.إس أمس الأحد على شراء كريدي سويس مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.

وارتفعت أسعار الذهب 10% أو حوالي 180 دولاراً، بسبب ارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي في وقت سابق من الشهر، والذي تسبب بدوره في أزمة لبنك كريدي سويس الذي تأسس قبل 167 عاماً.

تحرك الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية1% إلى 2007.30 دولار للأونصة بعد تراجعه بـ 1% أيضًا في وقت سابق من الجلسة، وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% إلى 2012.50 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة بنحو 1.5% إلى 22.77 دولار للأونصة، بينما خسر البلاتين 0.5% إلى 970.53 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 1392.50 دولار.