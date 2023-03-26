الرئيس الباكستاني يمنح الملحق العسكري السعودي وسام هلال الامتياز

منح الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان اللواء الركن الطيار عوض بن عبدالله الزهراني؛ وسام “هلال الامتياز” العسكري، تقديرًا لجهوده ومساعيه لتعزيز التعاون الثنائي القائم بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

احتفالية ذكرى اليوم الوطني

جرى ذلك خلال احتفالية إحياء ذكرى اليوم الوطني الباكستاني في القصر الرئاسي بإسلام آباد، بحضور كبار المسؤولين ورؤساء أفرع القوات المسلحة الباكستانية وشخصيات دبلوماسية عالمية سياسية وعسكرية.

وعبر الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان اللواء الركن الطيار عوض بن عبدالله الزهراني عن شكره وتقدير لفخامة الرئيس الباكستاني لمنحه وسام “هلال الامتياز” العسكري.

تعزيز التعاون الثنائي

وأكد حرصه على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتعزيز التعاون الثنائي القائم بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين الى جانب التوجيهات الدائمة للأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع بتعزيز العلاقات في جوانب التعاون مع القوات المسلحة الباكستانية والسعودية.

ويعتبر “هلال الامتياز” ثاني أعلى وسام تمنحه الدولة الباكستانية للضباط العسكريين ممن قدموا مساهمة جديرة بالتقدير بشكل خاص لأمن باكستان أو مصالحها الوطنية أو السلام العالمي أو المساعي الثقافية أو غيرها من المساعي العامة الهامة.